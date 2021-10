Ricardo Severo, o Faustão, está de endereço novo - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 04/10/2021 00:00

Após impor práticas milicianas e lucrar até com abrigo para foragidos da Justiça no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o traficante Ricardo Severo, o Faustão, está com novo endereço: foi morar no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

A informação foi repassada para a Polícia Civil que já confirmou a sua companhia ao lado de Wilson Quintanilha, o Abelha, e Edgar Alves de Andrade, o Doca. Abelha é integrante do conselho do Comando Vermelho e saiu pela porta da frente do Complexo de Bangu, mesmo com mandado de prisão ativo, no dia 27 de julho. Já Doca controla o tráfico no local e, agora, no morro do Castelar, em Belford Roxo.

O motivo da mudança de Faustão, de acordo com um investigador, é a vulnerabilidade da casa onde ele estava na Praia da Luz, em São Gonçalo. A praia, considerada um pequeno paraíso pelos moradores, possui uma antiga colônia de pescadores e uma igreja histórica, do século XVII, às margens da Baía de Guanabara.

O encanto do local acabou desde que Faustão migrou para lá, em 2015. Isso porque ele expulsou moradores que não queriam pagar por taxas de internet e telefonia, além de circular com fuzis pela praia — o que impossibilita até de a polícia chegar ao local de barco.