Prefeitura do Rio reabriu o Jardim do Méier, na Zona Norte, na manhã deste domingo - Divulgação

Publicado 03/10/2021 16:36 | Atualizado 03/10/2021 17:54

Rio - O Jardim do Méier, na Zona Norte do Rio, foi reaberto, na manhã deste domingo, 3, após passar por uma revitalização. Maior área verde do bairro, o local recebeu um mutirão de serviços municipais, coordenados pela Subprefeitura da Zona Norte. Segundo a Prefeitura do Rio, o espaço ganhou nova iluminação e terá a presença da Guarda Municipal durante as 24h do dia. Além da recuperação, o jardim será ocupado com atividades semanais, como lutas marciais e aulas de dança.



"Nunca escondi meu amor pelo subúrbio. Qual o simbolismo aqui!? Nos meus outros dois governos, a gente fez muita coisa nova, clínicas da família, escolas, pontes, viadutos, BRT. Mas a verdade é que, ao longo dos últimos anos, vimos a cidade desmontar. Nosso maior desafio, claro que vamos ter que implantar novas unidades de saúde, o mundo ideal é fazer um Centro Regional de emergência no Salgado Filho. Mas precisamos entender que é necessário manter o que já temos. O desafio é manter. A simples presença do poder público já inibe ações. Mas a Guarda precisa ser proativa. A Comlurb tem que manter limpo. Essa ação é muito importante", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.



Área de movimento intenso, comparada ao Bryant Park, em Nova Iorque, o Jardim do Méier passou nos últimos 40 dias por um conjunto de intervenções, conforme informou a prefeitura. O mutirão de serviços teve a participação da Fundação Parques e Jardins, da Secretaria de Conservação, da Comlurb, da Rioluz e da Guarda Municipal.

Ainda segundo a administração municipal, o local recebeu reposição da rede subterrânea de iluminação, instalação de lâmpadas de led, pintura do gradil e do pergolado, raspagem e pintura das estruturas metálicas internas, revitalização dos brinquedos e bancos, plantios de mudas e podas.



Subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz explicou que o Bryant Park é considerado um modelo de sucesso das parcerias público-privadas, pela referência em conservação e gestão de atividades culturais. "No Méier teremos o Bryant Park Carioca. E vamos provar que é possível oferecer grandes quantidades de atividades culturais, esportivas e sociais geridas pela Subprefeitura da Zona Norte, em parceria com secretarias e órgãos municipais, e assim resgatar o orgulho de ser suburbano", afirmou Vaz.

Reforma

A Gerência de Monumentos e Chafarizes reformou o coreto, o primeiro em madeira do Rio de Janeiro, fazendo pintura do telhado e limpeza e pintura do guarda-corpo. A escultura representando a deusa grega Atena teve pichações removidas, e, atendendo a um pedido da população, a cascatinha também passou por manutenção e limpeza. Além disso, a Conservação executou serviços como reposição de pedras portuguesas, recuperação da pavimentação em concreto, reparo de grades e tapa-buracos no entorno.

Além do mutirão no Jardim do Méier, foi feita a reforma da base da Guarda Municipal, instalada no interior da praça. Ela também foi reaberta neste domingo. A GM terá equipes 24 horas no local para garantir a segurança do espaço.



A comemoração da reabertura teve inúmeras atrações, como contação de histórias, oficina de boneca africana e brincadeiras lúdicas, com o projeto “Piquenique de Histórias”, além de cama elástica, pet show e apresentação da banda da Guarda Municipal.



O Teatro de Guignol do Jardim do Méier também foi devolvido à população totalmente reformado, pintado e recuperado, após mais de quatro anos fechado. Na programação, dois espetáculos gratuitos de bonecos do Grupo de Teatro da Secretaria de Meio Ambiente. A partir de 2022, o teatro terá atividades todos os fins de semana.