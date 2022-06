Cláudio Castro lançou cursos da Uerj em Cabo Frio nesta sexta-feira (10) - Rafael Campos / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 11/06/2022 09:04

Rio - Os primeiros cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foram lançados nesta sexta-feira (10), em evento que contou com a participação do governador Cláudio Castro. O vestibular será realizado em dezembro deste ano, em exame único, com 60 questões objetivas e prova de redação.

Segundo o cronograma estabelecido pela Uerj, as aulas começarão em 2023. A faculdade de Medicina era uma das mais esperadas pelos moradores de toda a região.

A cerimônia de lançamento foi realizada no Hospital Universitário Hesio Cordeiro. Além do governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, João Carrilho, o reitor em exercício da Uerj, Lincoln Tavares Silva, e autoridades locais participaram do evento.

"A Uerj voltou a ser uma instituição com capacidade de investimento e ampliação, tanto do seu corpo discente quanto docente. A universidade é nosso patrimônio e durante muito tempo foi deixada em segundo plano. Hoje, a maioria dos programas do estado tem a digital e a chancela da Uerj. Isso dá uma qualidade técnica que a gente não tinha, além de valorizar a instituição", disse Cláudio Castro.

Ao todo, cerca de 140 vagas serão criadas para o próximo ano, nos cursos de Medicina, Geografia (licenciatura) e Ciências Ambientais (bacharelado). "A Uerj passa a fazer parte da história da Baixada Litorânea. Teremos uma das melhores faculdades do mundo, com curso de Medicina tão sonhado pela cidade (de Cabo Frio) e cidades vizinhas. Uma universidade pública, gratuita e de qualidade", acrescentou o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, João Carrilho.