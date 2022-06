Dois criminosos foram presos com arma e drogas em Niterói - Reprodução Twitter

Publicado 11/06/2022 11:10

Rio - A Polícia Militar prendeu dois criminosos em flagrante, nesta sexta-feira, no bairro Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Com eles foram encontrados arma, munições e grande quantidade de drogas. As identidades dos presos não foram divulgadas.

Segundo a corporação, uma equipe do 12º BPM (Niterói) estava em patrulhamento nas proximidades da Vila Ipiranga, quando abordaram dois suspeitos. Os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, munições, 143 pinos de cocaína, 47 invólucros de maconha e 31 pedras de crack.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).