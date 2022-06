Os policiais apreenderam uma pistola, munições, uma granada, 654 tabletes de maconha, 620 sacolés de cocaína, 101 pedras de crack e um rádio comunicador. - Divulgação

Publicado 11/06/2022 12:10

Rio - Um suspeito de tráfico foi preso, na noite desta sexta-feira, enquanto instalava barricadas em uma rua da comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Com ele, os policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam uma pistola, granada, radiotransmissor e drogas.

De acordo com a corporação, militares foram acionados para verificar uma denúncia envolvendo suspeitos armados que estariam instalando as barricadas próximo aos acessos da comunidade, na altura do bairro Iolanda.

Ao chegar no local indicado, a equipe policial se deparou com os criminosos em fuga. Um deles foi alcançado e preso. Na ação, os policiais apreenderam uma pistola, munições, uma granada, 654 tabletes de maconha, 620 sacolés de cocaína, 101 pedras de crack e um radiotransmissor.