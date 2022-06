Alice Rocha foi baleada quando comprava pipoca depois da escola - Reprodução

Publicado 11/06/2022 14:08

Rio - A menina Alice Rocha, de 4 anos, permanece em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ela está internada desde o último dia 1°, quando foi baleada na cabeça enquanto comprava pipoca com a mãe na saída da escola, na Taquara , Zona Oeste do Rio. A criança foi atingida durante um confronto entre policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e bandidos.