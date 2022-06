Alice foi atingida quando comprava pipoca depois da escola - Reprodução WhatsApp O DIA

Publicado 07/06/2022 12:59

A Secretaria Municipal de Saúde informou que Alice, que está internada no Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, tem estado de saúde grave. De acordo com o pai, os médicos retiraram o tubo de ventilação de Alice e colocaram uma máscara de nebulizador, além de estarem diminuindo a sedação. Lucas acredita que a filha vai sair dessa situação. "Já deu tudo certo", afirmou.

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) foram verificar uma denúncia de extorsão no local, quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Um suspeito, identificado como Marcos Aurélio Marques de Almeida, conhecido como "Neguinho do Gás", foi preso. Com ele, uma pistola e um carro roubado foram apreendidos.

