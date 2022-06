Fernanda Carvalho, 22 anos, pode ter sido vítima de envenenamento - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/06/2022 13:43

Rio - Jane Carvalho Cabral, mãe da jovem Fernanda Cabral, de 22 anos, que morreu em março, publicou nas redes sociais, nesta terça-feira (7), vídeos mostrando os álbuns de fotos com capas de princesas e personagens de desenho que guardam fotos e lembranças de sua filha.



Fernanda acabou não resistindo após passar 12 dias internada, depois de se sentir mal durante uma visita a casa do pai, Adeílson Cabral, que morava com a mulher, Cíntia Mariano Dias Cabral, presa por suspeita de envenenamento contra seu enteado Bruno Cabral, de 16 anos, irmão da jovem.

Na rede social, Jane mostrou fotos de diversos momentos ao lado da filha em diferentes fases da vida, como a foto do seu nascimento e o convite para uma festa de aniversário. Ainda em meio as publicações, Jane fala de Cíntia, pedindo justiça por seus filhos. Ela ainda chama a suspeita de assassina e que deseja que ela seja condenada à prisão perpétua."Hoje eu me permiti viver as lembranças desde quando a Fernanda nasceu. A dor emocional é um estrago, é um luta diária que você tem que vender todos os dias", diz Jane, mostrando fotos da filha, que chama carinhosamente de "my princess", minha princesa em inglês. Ela ainda completa, lamentando pelos momentos que foram tirados dela. "Eu olho para esse convite e como, um dia, eu ia imaginar que a minha filha ia estar em todos os jornais por esse triste desfecho? Me explica. Que loucura é a vida, né?"Ainda segundo seu relato, ela expõe que não teve coragem de revisitar esses momentos e ver os álbuns desde a morte da filha, mas que resolveu viver a experiência. "Cada álbum é um mergulho numa emoção diferente. Sempre muita alegria, desde o nascimento dela, minha vida sempre foi assim, maravilhosa na companhia dela. Ela era minha bonequinha. Eu sempre falei, eu realizava o meu sonha realizando o dela".A jovem deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, depois de passar mal na casa do pai. Na ocasião, ela caiu no chão do banheiro da residência e apresentou dificuldades para respirar, além disso, ela estava com a língua enrolada e a boca coberta por espuma. Já na unidade hospitalar, Fernanda não teve um diagnóstico definido e, por conta disso, não respondeu ao tratamento e acabou não resistindo.Cíntia teve a prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio contra Bruno. Ela também é investigada pelas mortes de Fernanda Cabral, de seu ex-marido e de uma vizinha. Agora, com a suspeita de Cíntia ter envenenado a enteada, o corpo de Fernanda foi exumado para passar por novos exames.No último dia 15 de maio, Bruno precisou ser internado depois de passar mal, com sintomas parecidos com os de Fernanda, após comer na casa da família do pai. Durante o almoço, o jovem teria reclamado do gosto amargo que sentiu no feijão, a madrasta então, pegou seu prato, levou de volta para a cozinha e colocou mais do alimento. O caso aconteceu exatamente dois meses depois a internação de FernandaDepois do almoço, Bruno foi deixado na casa da mãe, que ligou para o ex-marido. Jane e Adeílson levaram o menino ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Internado, ele foi submetido a uma lavagem gástrica e teve intoxicação exógena diagnosticada pela equipe médica.