Agente tem quadro de saúde grave, mas estávelReprodução/Redes Sociais

Publicado 07/06/2022 10:59

Rio - A família de Kléber Carnaval Filho, de 67 anos, informou, nesta terça-feira (7), que o policial civil vem respondendo bem ao tratamento ao qual foi submetido desde que foi baleado no tórax, durante uma tentativa de assalto no último sábado (4). A vítima chegou a passar por um cirurgia para drenar uma hemorragia e precisou ter o baço retirado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte, para onde foi socorrido na ocasião.No domingo (5), o agente foi transferido para o Hospital Ênio Serra, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. De acordo com o filho do policial, Eduardo Carnaval, o estado de saúde do pai ainda é considerado grave, mas estável. A unidade onde Kléber está internado manteve a intubação do policial, que foi feita logo após o procedimento cirúrgico, para que a cicatrização dos órgãos atingidos pelo disparo aconteça sem esforço.Lotado na 6ª DP (Cidade Nova), o investigador descarregava compras do carro na porta de casa, no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte, por volta das 18h50, quando foi abordado por dois homens à pé. Ele reagiu ao assalto e acabou sendo atingido. A esposa e o genro do agente, que estavam com ele, não ficaram feridos. Os criminosos também foram baleados. Um deles morreu no local e o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).