Veículo avançou sinal e acabou colidindo com BRT na Zona NorteDivulgação / Mobi-Rio

Publicado 07/06/2022 10:34

Rio - Um veículo de passeio colidiu com um BRT na manhã desta terça-feira (7), próximo à estação Pedro Taques, na Penha Circular, Zona Norte do Rio.

Segundo a Mobi-Rio, responsável pela administração do BRT, um automóvel avançou o sinal e acabou provocando uma colisão com um articulado da linha 42A, que fazia o trajeto Madureira x Fundão. A concessionária informou que os passageiros que estavam no coletivo foram transferidos para outro carro da mesma linha. Não houve feridos.

Ainda de acordo com a Mobi-Rio, somente neste ano foram registrados 76 acidentes com BRTs: 23 deles por conta de avanço de sinal; 33 por conversão proibida; e 20 foram por invasão da pista exclusiva por motoristas de carros de passeio e motociclistas.

Vale ressaltar que transitar pela faixa exclusiva do BRT é considerado infração gravíssima, penalizada com multa e apreensão do veículo, segundo o artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A concessionária também acrescentou que em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.