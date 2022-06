Homem é preso em flagrante na Avenida Francisco Bicalho após assalto a ônibus - Reprodução/TV Globo

Publicado 07/06/2022 08:16 | Atualizado 07/06/2022 09:27

Rio - Passageiros de uma linha de ônibus executivo que liga Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, ao terminal Castelo, no Centro do Rio, começaram o dia com momentos de pavor. Dois homens roubaram e ameaçaram quem estava dentro do veículo da linha "1925-D", da empresa Rio Ita no início da manhã desta terça-feira (7). O motorista, no entanto, conseguiu acionar policiais militares de uma viatura na Avenida Francisco Bicalho, que prenderam um dos assaltantes. O comparsa conseguiu fugir.

Os bandidos ingressaram no ônibus na altura do Into, no Caju, e tomaram celulares e dinheiro dos passageiros, que eram em sua maioria de Itaboraí. A abordagem policial aconteceu na altura da Estação Leopoldina no Centro do Rio. Um dos homens conseguiu fugir pela porta do ônibus. O outro foi preso em flagrante. Segundo testemunhas, o motorista e outros passageiros perceberam que a dupla não estava armada e tentou conter os homens. O condutor do veículo foi para a delegacia da região registrar ocorrência. Ele relatou chegou a ser agredido pelos criminosos.

A Polícia Militar informou que policiais militares do 4ºBPM (São Cristóvão) estavam em patrulhamento na Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, e detiveram um indivíduo após roubo no interior de um ônibus e uma pistola foi apreendida. Os pertences das vítimas foram recuperados. A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP.

Uma pistola foi apreendida com assaltante de ônibus Reprodução