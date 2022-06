Três homens entraram no ônibus 760, que faz a linha Charitas-Galeão, e anunciaram o assalto - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 06/06/2022 11:40 | Atualizado 06/06/2022 12:20

Rio - Rio - Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira (06) após roubarem passageiros do ônibus 760 (Galeão x Charitas), da viação 1001. Policiais militares do 22ºBPM (Maré) foram informados sobre o assalto quando o coletivo passava pela Avenida Brasil, na altura da passarela 6, e fizeram um cerco tático, no momento em que bandidos já estavam fora do ônibus. Um terceiro suspeito, no entanto, conseguiu fugir.

Com os criminosos, a polícia apreendeu uma mochila contendo oito celulares, um relógio e uma marmita. Eles foram encaminhados à 21ªDP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.

Uma das vítimas, o autônomo Adão Batista, contou que os três homens entraram e anunciaram o assalto, deixando os passageiros em pânico. "Assim que entraram, começaram a botar terror pedindo: ‘Todo mundo com celular na mão, celular na mão’, eles gritavam. O que estava armado era o mais nervoso e os outros dois iam recolhendo os celulares de todo mundo. Graças a Deus ninguém reagiu", disse.

Os bandidos entraram no ônibus na altura da Vila do João, no Complexo da Maré, e, assim que desceram, uma das vítimas também saltou do ônibus e conseguiu acionar a polícia. "Fiquei muito nervoso, mas fiquei ainda mais nervoso por ter perdido o celular. Desci e consegui avisar à polícia que estava uns 200 metros à frente. Eles fizeram um cerco e conseguiram pegar os caras”, contou o auxiliar administrativo Damião Fernandes de Melo.

Todos os passageiros foram levados para a 21ªDP (Bonsucesso) para prestar depoimento.

Em nota, a Polícia Militar informou que, quando foi acionada, jogou o alerta via rádio. Com o auxílio de outros policiais da unidade, os agentes conseguiram prender dois deles e recuperar parte do material.

Procuradas, a autoviação 1001 e a Polícia Civil ainda não retornaram.