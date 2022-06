Renato Diogo Rangel Meirelles e Rhyan Patrick Moreira dos Santos são suspeitos de matar o farmacêutico Carlos Alexandre Resende, de 40 anos - Divulgação

Publicado 06/06/2022 20:02

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) divulgou as imagens de dois suspeitos de envolvimento na morte do farmacêutico Carlos Alexandre Resende, de 40 anos . Após a identificação, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão preventiva contra. Eles vão responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima morreu no dia 25 de março ao ser baleado na cabeça numa tentativa de assalto, na Praça Carlos Paolera, ao lado da Igreja de São Francisco Xavier, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio.

A DHC informou que identificou outros dois criminosos, mas que ainda vão solicitar a prisão. Em uma das fotos divulgadas pela especializada, Renato Diogo aparece nas câmeras de segurança da estação de metrô de São Francisco Xavier, no dia do crime.

A delegacia trabalha com a hipótese de três ou quatro bandidos na ação. Ninguém foi preso até o momento.

Relembre o caso

Carlos Alexandre foi emboscado quando se preparava para buscar a esposa na Rua São Francisco Xavier. Os assaltantes desceram do ônibus da linha 623 (Penha – Saens Peña), e roubaram o Jeep Renegade, mas, antes de fugirem, atiraram na cabeça da vítima, sem que ela esboçasse qualquer reação. O crime foi por volta das 5h40 na Praça Carlos Paolera, ao lado da Igreja de São Francisco Xavier, região conhecida pela grande movimentação, com uma saída do metrô próxima, e serve de base para ônibus de frete.