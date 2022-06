Policiais civis da DRF prenderam homem apontado como integrante de quadrilha que rouba bancos - Divulgação

Publicado 06/06/2022 22:09

Rio - Policiais civis prenderam, nesta segunda-feira (6), Helton Silva Rodrigues de Souza, conhecido como HT, no Centro de Bangu, na Zona Oeste da cidade, por suspeita de roubo a banco. Contra HT havia um mandado de prisão temporária pelo crime, cumprido por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

O roubo ocorreu no final do ano passado em uma agência bancária localizada no Campos dos Afonsos, também na Zona Oeste. O mandado de prisão temporária foi expedido pela 36ª Vara Criminal da Capital com base em investigações desenvolvidas pela própria DRF.

De acordo com a Polícia Civil, HT integra uma quadrilha especializada em roubos a bancos da Favela da 77 e da Vila Aliança. A DRF investiga outros assaltos atribuídos ao mesmo bando, que totalizam mais de R$ 2 milhões em seis meses.

Ainda conforme a polícia, os bandidos atuam com extrema violência. Em uma ação do fim de 2021, uma idosa foi violentamente arrastada para o interior da agência ao perceber os criminosos e tentar sair do banco. Em outro roubo, os assaltantes deram várias coronhadas em um cliente que não entendeu o comando para levantar as mãos.

Rodrigues, que já possui outras duas anotações por roubo, foi encaminhado ao sistema penitenciário onde permanecerá preso e à disposição da justiça.