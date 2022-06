SMS de Volta Redonda amplia nesta quinta-feira, dia 19, a quarta dose da vacina contra a covid-19 - Divulgação

SMS de Volta Redonda amplia nesta quinta-feira, dia 19, a quarta dose da vacina contra a covid-19Divulgação

Publicado 06/06/2022 19:36

Rio – A Prefeitura do Rio divulgou, nesta segunda-feira (6), um comunicado sobre o novo esquema de vacinação no Centro Municipal de Saúde (CMS), na Tijuca, na Zona Norte. Devido à ampliação de testagem no local, a partir desta terça-feira (7), às 8h, a vacinação contra covid-19 e gripe da unidade passará a ser realizada no Tijuca Tênis Clube. O objetivo da alteração seria evitar a aglomeração na unidade e evitar o contato de pessoas possivelmente infectadas com pessoas que estão indo se vacinar.