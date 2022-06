Cláudio foi preso em uma residência na Região Serrana - Polícia Civil / Divulgação

Cláudio foi preso em uma residência na Região SerranaPolícia Civil / Divulgação

Publicado 06/06/2022 18:58 | Atualizado 06/06/2022 19:07

Rio - Agentes da Polícia Civil prenderam, em uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde desta segunda-feira (6), Cláudio Sant'ana de Souza, de 68 anos. Ele é suspeito de tentar atear fogo na ex-companheira no último dia 16 . O caso aconteceu enquanto a vítima estava dentro de uma loja na Rua do Imperador, no Centro da cidade, onde trabalhava.

Câmeras de segurança do local gravaram o momento exato do acontecido.

Câmeras de segurança registram momento em que homem tenta atear fogo em ex-namorada em Petrópolis, Região Serrana do Rio, na segunda-feira, 16. Agressor está sendo procurado pela polícia. #ODia pic.twitter.com/l9bjjziSfp — Jornal O Dia (@jornalodia) May 17, 2022

De acordo com as primeiras informações, depois de discutir com a mulher, Cláudio a agrediu e jogou um líquido inflamável em cima da mulher. O agressor pega a mulher pelos braços e a sacode. Com uma mochila vermelha nas costas, ela consegue correr e o homem vai atrás dela. Ele tentava acender um fósforo para jogar na mulher, que conseguiu escapar.

Segundo a 105ª DP (Petrópolis), a vítima prestou depoimento na delegacia momentos depois do ocorrido. No último dia 17, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o criminoso, que estava foragido desde o dia do crime. Agora, ele responderá por tentativa de feminicídio e coação, já que ameaçava a vítima constantemente.