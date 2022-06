Cieps receberão materiais para atividades práticas dos alunos - Rafael Campos / Divulgação

Publicado 06/06/2022 17:08

Rio - O governador Cláudio Castro lançou, nesta segunda-feira (6), o projeto E-Tec, Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades. Ao todo, serão 50 Cieps modernizados com reformas estruturais e pedagógicas, atingindo cerca de 24 mil alunos da rede estadual. De acordo com o Governo do Rio, a escolha das escolas se baseou no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das localidades com maior vulnerabilidade social.

"Esta remodelagem de 50 Cieps tem o objetivo de reforçar o papel fundamental da educação na reconstrução do nosso estado. Uma juventude bem formada para a vida e para o mercado de trabalho gera um futuro melhor para toda a sociedade, com mais oportunidades, renda, segurança e qualidade de vida. Desde que assumi, coloquei como prioridade a valorização da nossa maior estrela, o professor. Esse projeto, sem dúvida, também melhora a estrutura para os nossos mestres", afirmou Castro durante o evento de lançamento no Palácio Guanabara, em Laranjeiras.

O projeto prevê a distribuição de mais de 24 mil chromebooks (computadores com preços mais acessíveis), sistemas de monitoramento por câmera, conexão à internet de alta qualidade, lousa digital e área destinada às atividades de produção audiovisual, robótica e salas makers (espaços voltados para tarefas práticas). Além disso, as unidades E-Tecs serão sustentáveis, recebendo painéis solares, lâmpadas de LED, reúso de água, coleta seletiva de lixo e horta comunitária.

Aparelhos de identificação facial serão implementados com o objetivo aumentar a segurança. Eles também podem servir para a contenção de despesas, como, por exemplo, calcular a quantidade de merenda a ser preparada com base no controle de frequência identificado.

"Estamos incentivando nossos alunos a buscarem carreiras inovadoras, com novos instrumentos à disposição deles, e professores com nova visão de mundo, fazendo a diferença na formação da futura geração fluminense", ressaltou o secretário de Educação, Alexandre Valle.

De acordo com o governo, em 2022, um orçamento de R$ 620 milhões já foi direcionado para a construção e reforma das escolas da rede estadual de ensino. Neste ano, também foi implementado o projeto M.A.E - Mulheres Apoiando a Educação, com o objetivo de diminuir a evasão escolar.

O Estado, por meio da Secretaria de Educação, informou que destinou R$ 1,12 bilhão em abonos do Fundeb, progressão de carreira, adicional de qualificação, cotas tecnológicas, auxílios alimentação e transporte aos 56 mil professores em salas de aula e demais servidores.

Veja a lista de Cieps participantes do projeto E-Tec



CIEP 253 GUIMARÃES ROSA

Município: Araruama – Bairro: Praça da Bandeira



CIEP 193 WILSON MENDES

Município: Cabo Frio – Bairro: Jacaré



CIEP 457 DOUTOR JOSÉ ELIAS MELLO DOS SANTOS

Município: Iguaba Grande – Bairro: Centro



CIEP 262 CURVELINA DIAS CURVELLO

Município: São Pedro da Aldeia – Bairro: Porto do Carro



CIEP 372 PAULO LEMINSKY

Município: Saquarema – Bairro: Barra Nova



CIEP 310 PROFESSORA ALICE AIEX

Município: Barra do Piraí – Bairro: Parque São Joaquim



CIEP 167 JARDIM PARAÍSO

Município: Nova Iguaçu – Bairro: Jardim Guandú



CIEP 394 C NDIDO AUGUSTO RIBEIRO NETO

Município: Nova Iguaçu – Bairro: Estrada da Palhada



CIEP 196 SÃO TEODORO

Município: Nova Iguaçu – Bairro: Jardim Boa Esperança



CIEP 333 CACILDA BECKER

Município: Nova Iguaçu – Bairro: Miguel Couto



CIEP 335 PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS

Município: Queimados – Bairro: Jardim São Miguel



CIEP 424 PEDRO AMORIM

Município: Itaboraí – Bairro: Visconde de Itaboraí



CIEP 306 DEPUTADO DAVID QUINDERE

Município: São Gonçalo – Bairro: Jardim Catarina



CIEP 052 PROFESSORA ROMANDA GOUVEIA GONCALVES

Município: São Gonçalo – Bairro: Boa Vista



CIEP 410 PATRÍCIA GALVÃO PAGU

Município: São Gonçalo – Bairro: Santa Isabel



CIEP 050 PABLO NERUDA

Município: São Gonçalo – Bairro: Laranjal



CIEP 412 DOUTOR ZERBINI

Município: São Gonçalo – Bairro: Colubandê



CIEP 173 RAINHA NZINGA ANGOLA

Município: Rio de Janeiro – Bairro: Acari



CIEP 195 ANIBAL MACHADO

Município: Rio de Janeiro – Bairro: Anchieta



CIEP 418 ANTÔNIO CARLOS BERNARDES - MUSSUM

Município: Rio de Janeiro – Bairro: Ricardo de Albuquerque



CIEP 498 IRMÃ DULCE

Município: Itaguaí – Bairro: Chaperó



CIEP 156 DOUTOR ALBERTO SABIN

Município: Seropédica – Bairro: Dom Bosco



CIEP 098 PROFESSOR HILDA DO CARMO SIQUEIRA

Município: Duque de Caxias – Bairro: Vila São Luís



CIEP 199 GP CHARLES CHAPLIN

Município: Duque de Caxias – Bairro: Jardim Gramacho



CIEP 176 CHICO MENDES

Município: Duque de Caxias – Bairro: Capivari



CIEP 035 Marechal Henrique Teixeira Lott

Município: Duque de Caxias – Bairro: Jardim Primavera



CIEP 178 JOÃO SALDANHA

Município: Belford Roxo – Bairro: Sargento Rocalli



CIEP 037 ERNESTO GUEVARA

Município: Belford Roxo – Bairro: Jardim Bom Pastor



CIEP 116 VILA MAIA

Município: Belford Roxo – Bairro: Nova Aurora



CE POETA MARIO QUINTANA

Município: Mesquita – Bairro: Chatuba



CIEP 016 PROFESSORA LUCILENE DE SOUZA PECLAT

Município: São João de Meriti – Bairro: Parque Novo Rio



CIEP 030 MARINHEIRO JOAO CANDIDO

Município: São João de Meriti – Bairro: Grande Rio



CIEP 419 BENIGNO BAIRRAL

Município: Aperibé – Bairro: Palmeiras



CIEP 141 VEREADOR SAID TANUS JOSE

Município: Italva – Bairro: São Caetano



CIEP 267 MARIA APARECIDA LIMA SOUTO TOSTES

Município: Miracema – Bairro: Vila José de Carvalho



CIEP 468 OLGA THURLER MENDONÇA DA FONSECA

Município: Natividade – Bairro: Morada do Engenho



CIEP 057 DOUTOR NILO PECANHA

Município: Campos dos Goytacazes – Bairro: Lapa



CIEP 466 NINA ARUEIRA

Município: Campos dos Goytacazes – Bairro: Penha



CIEP 463 JOAO BORGES BARRETO

Município: Campos dos Goytacazes – Bairro: Ururaí



CIEP 417 JOSE DO PATROCINIO

Município: Campos dos Goytacazes – Bairro: Parque São Jorge



CIEP 464 ADMAR FERREIRA DE MEDEIROS

Município: Cardoso Moreira – Bairro: Cachoeiro



CIEP 441 MANE GARRINCHA

Município: Magé – Bairro: Pau Grande



CIEP 281 GABRIELA MISTRAL

Município: Petrópolis – Bairro: Posse



CIEP 140 MARIO CESAR GOMES DA SILVA

Município: Cachoeira de Macacu – Bairro: Centro



CIEP 353 BROCHADO DA ROCHA

Município: Cachoeira de Macacu – Bairro: Papucaia



CIEP 277 JOÃO NICOLAO FILHO - JANJAO

Município: Cantagalo – Bairro: Triângulo



CIEP 480 PROFESSOR LUIZ CARLOS VERONESE

Município: Nova Friburgo – Bairro: Conselheiro Paulino



CIEP 486 PROFESSOR LUIZ VALLEJO

Município: Barra Mansa – Bairro: Bocaininha



CIEP 299 JIULIO CARUSO

Município: Volta Redonda – Bairro: Santo Agostinho



CIEP BRIZOLÃO 484 GP TONINHO MARQUES

Município: Volta Redonda – Bairro: Belmonte