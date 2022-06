Segunda DOSE vacinação COVID-19 - Foto: Divulgação

06/06/2022

Rio - A cidade do Rio de Janeiro começa, na próxima terça-feira (7), a aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 em trabalhadores da saúde de 40 anos ou mais. De acordo com o calendário, a partir do dia 14 de junho, trabalhadores da saúde com 30 anos ou mais poderão receber a aplicação. No dia 21 de junho, os profissionais da saúde com 18 anos ou mais poderão se vacinar.



Para a aplicação da segunda dose será necessário um intervalo de, pelo menos, quatro meses da primeira dose de reforço. É necessário apresentar um documento original com foto e algum documento que comprove a função.

