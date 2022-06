Caio Vas, 24, realizou teste no Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, após apresentar sintomas - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 06/06/2022 15:15 | Atualizado 06/06/2022 15:24

Na última semana, foram realizados na rede municipal de saúde, 59.675 testes de antígeno da doença e outros 1.389 do tipo RT-PCR. O Painel Rio COVID-19, da prefeitura, aponta ainda que foram feitos mais 86 sorológicos e 75 de anticorpos. Atualmente, a taxa de positividade desses exames é de 20%. A recomendação da SMS é de que pessoas com sintomas de síndrome gripal façam o teste, que está disponível em todas as 233 unidades de Atenção Primária.Na manhã de hoje, cariocas que apresentaram esses sintomas ou tiveram contato com pessoas que estão com covid-19 fizeram filas nos postos que receberam o reforço para fazer o exame. O designer gráfico Caio Goulart Vaz, de 24 anos, vai precisar passar o aniversário isolado, depois de testar positivo. O jovem procurou o Centro Municipal que fica na Gávea nesta segunda-feira porque ele e a namorada começaram a apresentar sinais da doença, logo após a mãe dele ter contraído o novo coronavírus."A minha mãe pegou na sexta-feira e eu até testei no mesmo dia, mas tinha dado negativo. Eu estou ficando com a minha namorada desde sábado, mas eu só tive sintomas ontem. Eu estou com sintomas leves, só espirros e uma leve dor de cabeça. Hoje, eu e minha namorada positivamos. Achamos melhor fazer o teste, porque a minha namorada está com sintomas mais fortes do que os meus. A gente ficou bem recuado nesse período. Meu aniversário é depois de amanhã e vou ter que passar em casa, sozinho", declarou o designer.Nos hospitais municipais, há 88 internados por síndrome gripal aguda grave e outras 12 aguardando por vagas. O aumento de casos nas últimas semanas é atribuído ao atraso na busca pela terceira dose. No Dia D de vacinação, no último sábado (4), o município aplicou 65.098 vacinas contra a covid-19. Entretanto, até o momento, 1,9 milhão de pessoas que já estão aptas, ainda não procuraram os postos para o reforço do imunizante.Na última sexta-feira (3), a cidade do Rio também estendeu a aplicação da segunda dose de reforço para adultos com 50 anos ou mais. A cozinheira Maria Aparecida da Silva, de 59 anos, também esteve no Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues para receber a quarta dose. A mulher pretende viajar, mas conta que só iria depois de estar vacinada e se sentindo mais protegida."Eu fui tomar a quarta dose, agora que já está na época de eu tomar. Eu acho muito importante tomar a vacina, até porque eu quero viajar e assim me sinto mais segura. Não posso ficar na gaiola e para poder passear tem que estar vacinada. Estou vacinada, sem covid, estou ótima, vou voar que nem uma águia, viajar bastante. Temos que colocar a vacina em dia, tudo que começa, tem que acabar. Não pode ficar no meio do caminho", brincou a cozinheira.A Prefeitura do Rio ainda aguarda a chegada de doses da Pfizer para aplicação em pessoas com 12 anos ou mais, já que o estoque da cidade está desabastecido. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, há 80 mil adolescentes com a segunda dose atrasada devido à falta da vacina. A capital só tem disponíveis, no momento, os imunizantes AstraZeneca, CoronaVac em Janssen.A SMS afirmou que apesar das "reiteradas solicitações feitas" ainda não recebeu o aporte da vacina. Procurado, o Ministério da Saúde informou que a previsão é de que sejam entregues um milhão de doses nesta terça-feira (7). Os postos de saúde também seguem imunizando todos os maiores de seis meses contra a gripe. Até o momento, foram aplicadas 1.137.994 doses contra a influenza, sendo 139.369 no Dia D. A cobertura da cidade está em 42%.