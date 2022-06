Com aumento de casos, Rio vai ampliar postos de testagem - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 12:49 | Atualizado 03/06/2022 22:11

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio anunciou, nesta sexta-feira (3), que vai reforçar a testagem para a covid-19, a partir da próxima semana, em três unidades de saúde da cidade. Por conta do aumento na procura pelo exame e na taxa de positividade da doença, o atendimento nos Centros Municipais de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues e Heitor Beltrão, na Gávea, Zona Sul, na Tijuca, e na Clínica da Família Zilda Arns, no Complexo do Alemão, ambos na Zona Norte, serão reforçados.

A recomendação da SMS é que os cariocas com sintomas de síndrome gripal façam o teste para covid-19, que está disponível em todas as unidades de Atenção Primária. Somente nesta semana, foram realizados 27.140 exames, sendo 26.322 de antígeno, 703 RT-PCR, além de 60 sorológicos e 55 de anticorpos. Diferente de abril, quando a taxa de positividade dos exames oscilou entre 5% e 6%, maio começou com 8%, passou para 10%, chegou a 13% e terminou a semana passada com 17%. Nesta semana, a positividade chegou a 21%.

O aumento de casos é justificado pelo atraso na aplicação da primeira dose reforço. Segundo a pasta, até o momento, 1,9 milhão de pessoas que já estão aptas ainda não tomaram a terceira dose. Somente em 2022, a capital fluminense registrou mais casos do novo coronavírus do que nos últimos dois anos. Desde janeiro, quando a variante Ômicron provocou uma alta de infectados, já são 468.642 confirmados, enquanto em 2020 e 2021, foram, respectivamente, 221.492 e 307.219.

Entretanto, o número de casos graves é menor neste ano, quando ocorreram 4.469. Em 2020 foram 42.620 e, em 2021, 43.341. O número de óbitos também foi maior nos últimos dois anos, com 18.962 em 2020, 16.221 em 2021, enquanto em 2022 foram 1.749. A taxa de letalidade deste ano é menor do que o dos demais, em 0,4%, enquanto no ano passado ficou em 5,6% e o anterior em 8,7%. A melhora no cenário de casos graves e mortes pela doença é atribuída ao avanço da vacinação contra a covid-19.



De acordo com o Painel Rio COVID-19, da prefeitura, 87,9% da população total cariocas recebeu duas doses de imunizante, 66% dos maiores de 18 anos receberam a primeira dose de reforço e 14% dos adolescentes também receberam a terceira dose. Já a segunda dose de reforço contemplou 46,1% das pessoas com 60 anos ou mais.



Postos têm alta procura por vacinas e testes



As unidades de Atenção Primária do Rio registraram alta procura dos cariocas nesta terça-feira. Na Policlínica Hélio Pellegrino, na Praça da Bandeira, Zona Norte, grandes filas se formaram na busca por testes e vacinas contra a covid-19 e a gripe. Hoje, a cidade passou a aplicar a segunda dose de reforço em adultos com 50 anos ou mais. O grupo, que tem a maior adesão da terceira dose, com 76% contemplado, também se mostrou presente no início da nova fase da campanha.