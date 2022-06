Rio de Janeiro

Adolescente é baleado em troca de tiros com policiais em Angra dos Reis

Segundo a Polícia Civil, o adolescente estava vendendo drogas no momento do confronto, que aconteceu em uma região conhecida como Caixa D'água, no centro da cidade

Publicado 04/06/2022 19:16 | Atualizado há 56 minutos