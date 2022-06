Operação foi realizada por agentes do 27ºBPM (Santa Cruz) em conjunto com o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) - Reprodução

Operação foi realizada por agentes do 27ºBPM (Santa Cruz) em conjunto com o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq)Reprodução

Publicado 04/06/2022 17:08

Rio - Dois homens foram presos, na última sexta-feira (3), durante uma operação do 27º BPM (Santa Cruz), em conjunto com o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), nas comunidades Antares, Aço e Rola, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, o objetivo da ação era desarticular ações criminosas relacionadas a roubos de veículos.

Segundo a polícia, contra um dos suspeitos, havia um mandado de prisão por associação criminosa e por furto qualificado em aberto. Já o outro, é acusado de monitorar o Posto de Policiamento Comunitário (PPC) da comunidade do Cesarão.

Um terceiro indivíduo, suspeito de envolvimento com a milícia e com mandado de prisão em aberto, foi detido e um rádio comunicador foi apreendido. De acordo com a polícia, dois carros foram localizados e recuperados. Os homens e o material apreendido foram levados para a 36ª DP (Santa Cruz), onde o caso foi registrado.