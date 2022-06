Jogo acontecerá neste domingo - Reprodução/MaiorViagem

Jogo acontecerá neste domingoReprodução/MaiorViagem

Publicado 04/06/2022 17:49 | Atualizado 04/06/2022 21:27

Rio - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) montou um esquema especial de tráfego para os arredores do Maracanã, que irá receber a disputa entre Flamengo e Fortaleza, às 16h deste domingo (05). Diversas vias no entorno do estádio serão interditadas a partir das 13h30. Aqueles que forem comparecer ao jogo devem optar por transporte público, trem ou metrô.

Até às 19h serão interditadas as vias:



Rua Prof. Eurico Rabelo;

Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo;

Rua Isidro de Figueiredo;

Rua Conselheiro Olegário;

Rua Artur Menezes;

Av. Maracanã, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado;

2 faixas da Av. Pres. Castelo Branco (Radial Oeste), sentido Centro, entre a Av. Professor Manoel de Abreu e o Museu do Índio.



A partir das 14h às 19h serão fechadas



Avenida Maracanã, sentido Usina, entre a Av. Pres. Castelo Branco (Radial Oeste) e a Rua São Francisco Xavier;

Rua Mata Machado, entre a Av. Paula Sousa e a Av. Maracanã;

Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã.



Entre 17h30 e 19h



Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Praça da Bandeira, no trecho compreendido entre a Rua Dona Zulmira e a Av. Pres. Castelo Branco (Radial Oeste).

ROTAS ALTERNATIVAS



O Centro de Operações Rio (COR) recomendou aos motoristas que evitem passar pela região nos horários das interdições e antecipem o horário de seus deslocamentos ou utilizar as seguintes rotas alternativas:



Veículos saindo do Centro e Zona Sul

Para a Tijuca: utilizar rota da Paulo de Frontin e Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará/ Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros;

Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar rotas acima e em seguida Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

Para a região do Grande Méier: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

Veículos provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota Conde de Bonfim – Haddock Lobo.



Veículos saindo do Grande Méier

Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

MORADORES DO ENTORNO

Para moradores do entorno imediato ao Maracanã (Ruas Professor Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário) o acesso será feito, exclusivamente, pela Avenida Paula Sousa e pela Rua Professor Eurico Rabelo, mediante apresentação de comprovante de residência.



Segundo a CET-Rio, as condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos, e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. A operação de trânsito contará com 65 pessoas, entre agentes da Guarda Municipal, CET-Rio e contratados, 10 veículos operacionais e 12 motocicletas. Também serão utilizados 10 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.