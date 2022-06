Adolescente é apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Angra dos Reis - Divulgação

Adolescente é apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Angra dos ReisDivulgação

Publicado 04/06/2022 19:16 | Atualizado 04/06/2022 19:20

Agentes da Polícia Civil apreenderam, nesta sexta-feira, 3, um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O adolescente foi baleado durante a troca de tiros entre a polícia e os suspeitos de envolvimento com o tráfico no local.

O confronto ocorreu quando a polícia checava a denúncia de que os traficantes instalaram uma lona em determinado local para vender drogas. Ao final do tiroteio, os suspeitos fugiram e deixaram um tablete de maconha, 580 cápsulas de cocaína e um comunicador.

Horas depois, a Polícia Civil recebeu a informação de que um adolescente baleado havia dado entrada no Hospital Municipal da Japuíba. Segundo os agentes, ele confessou que estava vendendo drogas no momento do confronto, mas que não efetuou disparos contra os policiais.



O adolescente está apreendido sob custódia da PM por tráfico de drogas e será apresentado à Vara da Infância e Juventude quando for liberado da unidade médica.