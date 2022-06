Carga de cigarros foi recuperada - Divulgação

Carga de cigarros foi recuperada Divulgação

Publicado 04/06/2022 16:41

Rio - Agentes do 27ºBPM (Santa Cruz) apreenderam parte de uma carga de cigarros roubada, neste sábado, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. A ação teve início quando policiais em patrulhamento na Rua do Contorno foi alertada por rádio sobre um veículo que circulava com carga de cigarros roubada.

A PM informou que o veículo foi localizado e, na abordagem, os policiais conseguiram recuperar parte da carga de cigarros roubada. O material ainda será contabilizado e a ocorrência está em andamento.