O acidente aconteceu na avenida Engenheiro Souza Filho, no bairro do Itanhangá - Reprodução

O acidente aconteceu na avenida Engenheiro Souza Filho, no bairro do ItanhangáReprodução

Publicado 04/06/2022 16:42

Com equipe composta por três garis e um encarregado de serviços, a Comlurb realizou a limpeza da pista da Estrada do Itanhangá, no trecho entre Rio das Pedras e Muzema, após colisão entre dois ônibus no local. Os funcionários varreram a pista e retiraram o óleo para evitar que outros veículos derrapassem na via.

fotogaleria

O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 4, na Avenida Engenheiro Souza Filho, entre as comunidades Muzema e Rio das Pedras, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado às 7h26 para a ocorrência. A colisão deixou 14 pessoas feridas.

Uma das vítimas do acidente, identificada como Levi Tenório, de 45 anos, foi levada pelos bombeiros ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e seu estado de saúde é grave.

Os outros 13 feridos foram socorridos Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados aos hospitais Miguel Couto, na Zona Sul; Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste; e Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.