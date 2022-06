O acidente aconteceu na Avenida Engenheiro Souza Filho - Reprodução

Publicado 04/06/2022 10:13 | Atualizado 04/06/2022 11:37

Rio - Um acidente entre dois ônibus deixou 14 pessoas feridas, na manhã deste sábado (4), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Uma vítima da colisão, identificada como Levi Tenório, de 45 anos, foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e seu estado de saúde é grave.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que outros 13 feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados aos hospitais Miguel Couto, na Zona Sul; Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste; e Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Ainda não se sabe o estado de saúde dos pacientes socorridos pelo SAMU.

Segundo os bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado às 7h26 para a ocorrência na Avenida Engenheiro Souza Filho, que fica próxima à comunidade Rio das Pedras, na altura da Rua do Amparo.

O Centro de Operações do Rio informou que a via está parcialmente interditada e com retenções no local. A Guarda Municipal também foi acionada.