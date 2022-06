Aos 73 anos, morre a atriz Neila Tavares - Foto: Reprodução / Facebook

Publicado 04/06/2022 23:18

Rio - A atriz e apresentadora Neila Tavares morreu, na madrugada deste sábado, aos 73 anos. Desde novembro de 2021, ela foi internada quatro vezes, após ter sido diagnosticada com enfisema pulmonar. As informações são do G1.



Na segunda-feira, a atriz foi internada após passar mal. Na ocasião, ela estava em, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, para fazer exames.



Ao longo de 50 anos de carreira, Neila Tavares participou de, ao menos, 20 filmes e dez novelas. Ela começou a atuar em 1968 no Teatro Opinião.



Ela também foi jornalista do jornal Folha de São Paulo, das revistas Pais e Filhos e Ele e Ela. Na televisão, ela se destacou como apresentadora da TV Manchete e da TVE.

Nas redes sociais, a filha de Neila, Marta, agradeceu as homenagens dos amigos e familiares. "Optamos por não fazer velório ou enterro já que a mamãe achava fúnebre e sem graça. Vamos programar um encontro de despedida com música, poesia e arte para entregar as suas cinzas no Rio", anunciou.