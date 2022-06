Acidente deixou dois mortos - Reprodução

Publicado 04/06/2022 17:31

Dois homens morreram e um ficou ferido em um grave acidente de trânsito, na madrugada deste sábado (04), na Avenida Brasil, pista sentido Santa Cruz, próximo ao viaduto Oscar de Brito, em Campo Grande, na Zona Oeste. Uma das vítimas foi identificada como Ramon Silva, de 40 anos, que morreu no local. O segundo envolvido, de 45 anos, não teve o nome revelado e também morreu na hora. O Corpo de Bombeiros atendeu ainda Carlos Henrique, de 40 anos, que foi liberado após atendimento no local.

O acidente aconteceu quando uma viatura do 40ºBPM (Campo Grande) foi atingida por uma carreta transportando um trator na carroceria. O carro da PM foi arremessada contra o motociclista. Uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para o local e acionou o Corpo de Bombeiros que atestou a morte do condutor da moto e do motorista da caminhão.

A ocorrência foi registrada na 35ªDP (Campo Grande).

Acidente na Zona Norte

Três jovens identificados como Ruan Oliveira, de 21 anos, Alex Silva, 21, e Douglas Araújo, de 23 anos, ficaram feridos após um acidente na Avenida Itaóca, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (04). O carro em que a dupla estava colidiu contra um poste.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.