Ação resultou na apreensão de 117 botijões de gás no depósito ilegalReprodução

Publicado 04/06/2022 18:29

Rio - Dois homens foram presos, na última quarta-feira (1), por crime contra a ordem econômica e furto de energia, no bairro de Tribobó, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com as investigações da 75ª DP (Rio do Ouro), os autores são irmãos e distribuíam gás nas comunidades do Arrastão, Favelinha, Nova Grécia e Lacomba. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Civil, os dois possuíam o monopólio autorizado pelo crime organizado para serem os únicos revendedores naquelas regiões. A ação resultou na apreensão de 117 botijões de gás no depósito ilegal.

No local, que também funcionava uma distribuidora de bebidas, foi constatado furto de energia para abastecer todo o comércio. Segundo os agentes, os botijões de gás estavam armazenados em local sem ventilação e no mesmo ambiente da fiação exposta que levava energia para a câmara frigorifica e os freezeres. O caso foi registrado na 75ª DP.