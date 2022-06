Novo coronavírus - Gerd Altmann - Pixabay - Creative Commons

Publicado 06/06/2022 17:51

Rio - A Secretaria do Estado de Saúde registrou, nesta segunda-feira (6), 9.392 novos casos de covid-19 no Rio. O painel de monitoramento também divulgou que nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas. Além disso, 1.226 pessoas se recuperaram da doença nesse período, totalizando 2.121.988 doentes recuperados. Com isso, o estado tem o total de 2.217.604 casos e 73.830 mortes. A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas.

De acordo com a atualização, 4.929 pacientes seguem em acompanhamento e a taxa de letalidade do novo coronavírus caiu para 3,33%. Além disso, foi informado que a mediana do tempo de espera de solicitação até a reserva da enfermaria está em 22 horas. Já nas UTIs, a mediana foi de 5 horas. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Prefeitura vai vacinar toda a população contra a gripe

A Prefeitura do Rio informou, nesta segunda-feira (6), que vai disponibilizar doses de vacinas contra a gripe para a população acima dos seis meses enquanto durarem os estoques. Com a mudança, não é mais necessário fazer parte de um grupo prioritário para ser vacinado.

A alteração no esquema ocorreu após o Dia D de vacinação, no último sábado (4). Mais de 200 mil pessoas foram imunizadas contra gripe, sarampo e Covid-19 na cidade. Porém, mesmo com o número expressivo, somente cerca de 42% do grupo prioritário se imunizou. Até o momento, 1.137.994 vacinas foram aplicadas. Dentro da cobertura desse grupo, a Prefeitura do Rio aponta como ideal que 90% sejam vacinados.