Homem é atingido por tiro acidental de PM na Avenida Marechal Rondon - Cléber Mendes/Agência O Dia

Homem é atingido por tiro acidental de PM na Avenida Marechal RondonCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 06/06/2022 16:24

Rio - A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanham o caso de um homem que foi baleado após ser atingido por um tiro de um policial militar na Avenida Marechal Rondon, Zona Norte da cidade. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (6), quando uma equipe de policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João atuou em uma confusão entre pessoas em um lava-jato.



De acordo com os policiais da UPP São João, na tentativa de separar os envolvidos, a arma de um deles disparou acidentalmente. O homem atingido, que não teve a identidade revelada, foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre seu estado de saúde.



Após a confusão, moradores da região fizeram um protesto na Avenida Marechal Rondon. Os manifestantes ocuparam duas faixas da pista próximo ao Viaduto Engenheiro Armando Coelho. A via chegou a ser interditada e houve reflexos no trânsito.