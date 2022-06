Vereador Gabriel Monteiro é investigado pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 06/06/2022 19:05 | Atualizado 06/06/2022 19:14

Rio - A defesa de Gabriel Monteiro (PL) desistiu de ouvir o depoimento do empresário Rafael Sorrilha em sessão do Conselho de Ética da Câmara do Rio . Sorrilha, acusado pelo vereador de integrar a "máfia dos reboques" e tentar forjar provas contra ele, prestaria depoimento a pedido da defesa de Monteiro, na terça-feira (7), no processo por quebra de decoro parlamentar. Agora, os advogados do investigado pedem que no lugar do empresário, o Conselho ouça o depoimento do delegado Luis Armond, titular da 42ª DP (Recreio). Ele é o responsável pela investigação sobre o vazamento de um vídeo íntimo do vereador com uma adolescente de 15 anos