Portal pede informações sobre os envolvidos na morte de farmacêutico na Tijuca - Divulgação

Portal pede informações sobre os envolvidos na morte de farmacêutico na TijucaDivulgação

Publicado 27/03/2022 07:44

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, neste domingo, em busca de informações sobre os envolvidos na morte de Carlos Alexandre Resende, de 40 anos. O farmacêutico morreu ao ser baleado na cabeça numa tentativa de assalto , nesta sexta-feira, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio.Carlos Alexandre foi emboscado quando se preparava para buscar a esposa na Rua São Francisco Xavier. Os assaltantes desceram do ônibus da linha 623 – Penha – Saens Peña, e roubaram o Jeep Renegade, mas, antes de fugirem, atiraram na cabeça da vítima, sem que ela esboçasse qualquer reação. O crime foi por volta das 5h40 na Praça Carlos Paolera, ao lado da Igreja de São Francisco Xavier — a região é conhecida pela grande movimentação, com uma saída do metrô próxima, e serve de base para ônibus de frete. O carro foi encontrado pela Polícia Civil na comunidade Parada de Lucas, também na Zona Norte . Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) tentam identificar os bandidos que mataram o farmacêutico através da perícia feita no veículo roubado.