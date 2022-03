Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, passava férias no Rio e foi morto com um tiro na cabeça enquanto iria buscar a esposa que vinha de São Paulo - Reprodução/ SBT

Publicado 27/03/2022 07:18 | Atualizado 27/03/2022 08:14

Carlos Alexandre estava em um carro da marca Jeep Renegade. Ele vinha da Ilha do Governador buscar a esposa Alessandra Moraes, de 42 anos, que vinha de São Paulo para passar o fim de semana com ele, que estava de férias no Rio. Segundo testemunhas, quatro criminosos armados saltaram de um ônibus e assaltaram a vítima. Um dos homens atirou na cabeça do farmacêutico, que morreu no local.

Alessandra chegou de viagem e desembarcou há cerca de vinte metros de onde estava o corpo do marido, na Rua São Francisco Xavier, mas não se deu conta. Ela estava com a mala de viagem desde 6h30 aguardando Carlos. Com o passar das horas, ficou agoniada. Até que por volta das 8 horas, identificou o companheiro, quando se aproximou e reconheceu o tênis da vítima.