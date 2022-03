Teatro João Caetano - Gabriel Sobreira

Teatro João CaetanoGabriel Sobreira

Publicado 27/03/2022 09:00

Rio - Fechar nunca foi uma opção para a o Teatro João Caetano (TJC) nos terríveis dois anos de pandemia. Afinal, o teatro considerado o mais carioca da cidade sempre esteve presente na vida do Rio, há 209 anos, desde que ainda se chamava Real Theatro de São João. No pior período de contaminação, a casa continuou funcionando internamente. E as portas reabriram, há alguns meses, para o respeitável público. O carro-chefe é o projeto ‘Fim de Tarde’, com shows de primeira linha a R$ 5.

“O João Caetano é o mais antigo ainda em atividade. Nós nunca paramos. Ele ficou funcionando internamente para que quando estivéssemos neste momento, pudéssemos abrir sem problemas”, conta Marcos Edom, diretor da casa. “Quando voltamos no final do ano passado, fizemos 15 shows maravilhosos. Este ano, serão 36 shows com esses artistas incríveis e com um preço mantido popular. É a identidade desse teatro. Ele é do povo! Ele pertence ao cidadão, o público tem que sentir que aqui é um espaço dele e não é algo ou um lugar estranho. E se apropriar cada vez mais”, incentiva Edom.

Entre tantos shows e espetáculos variados, um projeto marcou os cariocas nos anos 70 e 80: o ‘Seis e Meia’ – e o ‘Fim de Tarde’ surgiu, em 2021, com a mesma proposta. O projeto já tem data para começar a temporada 2022: dia 12 em abril. Vai ter ‘surra’ de boa música às terças-feiras, a partir das 18h30. Entre os artistas já confirmados estão Preta Gil, Xamã, Marina Sena, Ivan Lins, Mart’nália, Geraldo Azevedo, Céu, Paulinho Moska, Jorge Aragão, Francisco Gil, Alice Caymmi, Agnes Nunes, Hamilton de Holanda e Larissa Luz, entre outros.

“Os shows acontecerão até o dia 13 de dezembro. Estamos animados e já com muita expectativa da temporada 2023”, anuncia José Roberto Gifford, presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), que administra o TJC.

Segundo Gifford, além do 'Fim de Tarde', a Funarj vem, desde 2019, criando editais de fomento à atividade cultural. "Só este ano foram nove deles, sendo que sete estão com as inscrições abertas no nosso site e que são válidas para todo o território fluminense, como Ondas da Cultura (até 31/3); Circulação Teatral (até 3/4); e Prêmio Funarj de Dança (até 10/4)."

Teatro João Caetano

Praça Tiradentes, s/nº - Centro

Informações: (21) 2332-9257

Lotação: 1.139 lugares

Fim de tarde

Dia 12 de Abril -Preta Gil.

Dia 19 de Abril –Mart’nália.

Dia 26 de Abril - Marina Sena.

Ingressos a R$ 5.



Muitas histórias

O diretor Marcos Edom conta algumas peripécias dessa casa bicentenária.



"Ao longo dos quase 210 anos, o teatro já passou por três incêndios e por uma reforma quase total na década de 1930. As pessoas praticamente moravam nos teatros. Eram companhias que tomavam conta do espaço, ensaiavam, viviam no teatro. Eu ainda peguei um restinho disso lá pela década de 60,70. Era a capital federal, tínhamos grandes eventos, grandes jantares, bailes de carnaval. Para isso, desmontavam o teatro e faziam dele um clube, tiravam as cadeiras", conta

Em 1976, o espaço passou por outra grande reforma. "O João Caetano tinha uma arquitetura como o Theatro Municipal, com frisas, camarotes, plateias. Eles queriam trazer essa arquitetura mais popular, de que em qualquer lugar do teatro, você era importante. Todo mundo era igual. É a estrutura que a gente tem aqui, dos três andares, porém, abrindo um leque de que qualquer lugar da plateia você assiste ao espetáculo”, finaliza Marcos Edom.