Homem tenta convencer sua companheira que está dentro do trem. Para isso, conta com uma 'ajudinha' dos passageirosReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/06/2022 10:19 | Atualizado 07/06/2022 12:16

Rio - Uma cena inusitada chamou a atenção dos passageiros de uma composição do ramal de Belford Roxo, da SuperVia, nos últimos dias.

Tudo começou quando um homem tentava convencer sua mulher de que estava mesmo dentro do trem. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, um passageiro com a camisa do Vasco da Gama está no telefone com a esposa.

Após "revelar" o local onde estava, a mulher, no entanto, parece desconfiar. O passageiro então decide apelar e pede que os companheiros de viagem confirmem que ele estava no vagão.

"Escuta! Escuta! Eu estou dentro do Belford Roxo (ramal), pois eu não 'tô', galera?", diz o homem. Surpresos com a situação inusitada, os passageiros decidem "ajudar" e respondem, aos risos e em coro: "Tá!". "Escutou agora?!", completa o passageiro, irritado com a desconfiança da esposa.



O vídeo acabou viralizando nas redes sociais. "Quero essa maluca do vascaíno no trem nada. Eu hein, kkkkk", comentou um internauta. Outro comentou: "Mais fiel que vascaíno? Não existe. Ela não precisa nem se preocupar", postou.

Matéria de Wellington Melo, sob supervisão de Raphael Perucci