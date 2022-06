Criminoso foi detido e encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá) - Reprodução / Google Maps

Publicado 07/06/2022 10:29

Rio - Policiais do 5° BPM (Praça da Harmonia) prenderam, na noite desta segunda-feira (6), um homem acusado de roubar um pedestre no Centro do Rio. Segundo a corporação, após o roubo, a vítima acionou os policiais que estavam em patrulhamento na região.

Os agentes fizeram buscas no local e conseguiram capturar o criminoso e recuperar os pertences roubados da vítima. O detido foi encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a abril de 2022, mais de 11 mil roubos a pedestres foram registrados na Região Metropolitana do Rio. Somente no mês de abril, 2.958 casos foram registrados.