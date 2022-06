A PM realiza uma operação para prender criminosos e apreender armas e drogas no Morro do Dendê - Reprodução TV Globo

Publicado 07/06/2022 07:42 | Atualizado 07/06/2022 09:17

Rio - Policiais militares do 17ºBPM (Ilha do Governador), com apoio de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), realizam nesta terça-feira uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A comunidade é comandada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

A ação tem objetivo de verificar denúncias, desarticular práticas criminosas relacionadas aos roubos de veículos, localizar e retirar barricadas colocadas em vias públicas e coibir movimentações de grupos criminosos na região.

Ainda não há informações sobre prisões, feridos ou apreensões.