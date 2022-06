Alice baleada na cabeça ao sair da creche. Ela está em estado grave - Arquivo Pessoal

Publicado 05/06/2022 11:45 | Atualizado 05/06/2022 12:00

Rio - A menina Alice Rocha, de 4 anos , baleada na cabeça na última quarta-feira (01), segue internada, em estado grave, no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Neste domingo (05), familiares estiveram na unidade e segundo relatos, a criança teria tentado acordar no dia anterior, mas ainda não há melhoras significativas para a equipe médica diminuir a sedação.

Ainda segundo parentes da menina, Alice passou a noite estável, está com a saturação e batimentos cardíacos bons e temperatura normal. Na quinta-feira, a família fez uma vigília em frente à Creche Municipal Criança do Futuro, em Curicica , na Zona Oeste, onde ela foi baleada.

O pai da menina, Lucas Soares Medeiros, disse que a família tem fé na recuperação da criança. 'Não estamos tensos, temos Deus", disse.



No momento em que a menina foi baleada havia uma troca de tiros entre policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e bandidos que atuam na região. Não há informações de onde partiu o tiro.

Em nota, a polícia informou que agentes da Draco foram verificar uma denúncia de extorsão no local, quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Um suspeito, identificado como Marcos Aurélio Marques de Almeida, conhecido como "Neguinho do Gás", foi preso. Com ele, uma pistola e um carro roubado foram apreendidos.



Bala segue alojada no corpo de Alice



O fragmento da bala que atingiu a cabeça de Alice Rocha ainda está alojado no corpo dela, de acordo com Lucas, pai da menina. Com as informações, a Polícia Civil espera que seja possível realizar um confronto balístico para identificar a origem do disparo.



A polícia teve acesso a um boletim médico da menina, onde foi apontado, durante o detalhamento da lesão por arma de fogo, que não foi registrada a saída do projétil.



De acordo com a corporação, as armas dos policiais foram apreendidas e serão encaminhadas para exame de perícia. As investigações estão em andamento para elucidar os fatos, identificar e prender todos os envolvidos na ação criminosa.