Este ano, o Dia Mundial Do Meio Ambiente completa 50 anos desde sua instituição em 1972 pela ONU - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 05/06/2022 19:29 | Atualizado 05/06/2022 19:37

Rio - Os cariocas aproveitaram o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste domingo (5), para visitar parques da cidade do Rio de Janeiro. Neste ano, a celebração se torna ainda mais simbólica, já que marca os 50 anos desde a discussão, feita pela Organização das Nações Unidas (ONU), na Suécia, sobre o futuro ecológico do planeta.

Com um dia fresco e ensolarado, a família Silva aproveitou o domingo para passear no Parque Lage, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. O local é conhecido como um recanto em meio à natureza, rico em histórias e belas paisagens. Carla Silva, 30 anos, levou suas sobrinhas, Marcela, 11, e Maria, 10, para o passeio. Esta foi a primeira vez que a família visita o Parque Lage.

"A experiência foi incrível. Eu amo a natureza e cuidar do meio ambiente. Estar em minha primeira vez no Parque Lage em uma data tão importante é um grande privilégio. Hoje foi o batizado da minha sobrinha e resolvi levá-las para conhecer. A experiência foi encantadora, ter contato com a natureza é um grande privilégio. Todo tempo livre que tenho, busco me conectar com a natureza e alinhar minhas energias", disse Carla Silva.

No Jardim Botânico, também na Zona Sul, visitantes participaram de uma série de atividades gratuitas. Pela manhã deste domingo, houve a exibição do desenho animado "Os guardiões da biosfera", cujo objetivo era conscientizar jovens sobre a importância da preservação ambiental e respeito pela natureza.



No Jardim Botânico, também na Zona Sul, visitantes participaram de uma série de atividades gratuitas. Pela manhã deste domingo, houve a exibição do desenho animado "Os guardiões da biosfera", cujo objetivo era conscientizar jovens sobre a importância da preservação ambiental e respeito pela natureza.

Como parte da programação, houve uma oficina de máscaras com representação de animais silvestres que habitam a Mata Atlântica. Além da oficina, a equipe de Educação Ambiental realizou um guia para os participantes em um passeio pelo Arboreto, onde os visitantes puderam apreciar a beleza do local e conhecer diversas espécies de plantas e animais nativos do bioma que alimenta a biodiversidade local.

Já no Parque Natural Municipal da Prainha, na Zona Oeste, a Secretaria municipal do Meio Ambiente (Smac) realizou, neste domingo, uma série de atividades para conectar os visitantes com o meio ambiente. A ação ocorreu no Núcleo de Educação Ambiental da Prainha, onde visitantes participaram de uma roda de conversa e distribuição de cartilhas com a ambientalista Mariana, do Projeto Viva Mariana, que trata sobre o descarte correto de lixo.



No Aterro do Flamengo, o RioSolidário, obra social do estado, realizou um evento com um conjunto de ações humanitárias em prol do meio ambiente. Com início no Posto 2, o evento contou com mutirões de coleta de lixo, apresentações artísticas e aulas de educação ambiental. O público pode aprender mais sobre reciclagem com máquinas do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade (IFeS), que realiza de maneira correta o descarte de garrafas e tampinhas de plástico, garrafas de vidro, lâmpadas, pilhas e materiais eletrônicos.



No Museu do Amanhã, na Praça Mauá, Região Central, os visitantes participaram de atividades voltadas em proporcionar a troca entre especialistas, comunidades e sociedade sobre a construção de um futuro em que o ser humano e a natureza são vistos como peças interligadas entre si.



Entre quinta-feira (8) e domingo (11), acontecerá a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo programa de residência "Cidade Floresta", projeto especulativo que aproxima a cidade da floresta, imaginando ambos como ecossistemas complexos, colaborativos e comunicativos. As obras vão de performances artísticas a produções audiovisuais.



Já no Museu do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, coordenadas pelo Instituto Moleque Mateiro, ocorreu uma série de oficinas de arte e educação ligadas ao meio ambiente. A ação ocorrerá também no próximo final de semana. Além das oficinas, nesta segunda-feira, o Museu do Pontal irá promover, no YouTube, o seminário virtual gratuito "Meio ambiente e arte em instituições culturais".



Em comemoração aos três anos do projeto de sustentabilidade Recicla Orla, entre esta segunda-feira e o próximo domingo, serão promovidas ações para conscientizar a população sobre o impacto de lixo na natureza. Dentre as ações do projeto, acontecerá, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, a exposição "Fui Lixo, Sou Arte".



Na quinta-feira, vai acontecer um ciclo de palestras sobre desenvolvimento sustentável no Hotel Fairmont, em Copacabana. Já no domingo, o projeto realizará um mutirão de limpeza na Praia de Ipanema, próximo ao quiosque Pôr do Sol, no Posto 9.