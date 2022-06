Homem fica ferido em acidente envolvendo motocicleta e carro na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Homem fica ferido em acidente envolvendo motocicleta e carro na Rodovia Washington Luís, em Duque de CaxiasFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/06/2022 20:19 | Atualizado 05/06/2022 20:19

Rio - Um motorista ficou ferido, na tarde deste domingo (5), em um acidente entre uma motocicleta e um carro na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio. Por causa dos ferimentos, o homem, identificado como Maurício Maciel, 37 anos, precisou ser removido por militares do Corpo de Bombeiros de helicóptero.

Maurício foi levado pelos socorristas até o quartel do Humaitá, na Zona Sul do Rio, e encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a corporação, o acidente aconteceu por volta das 16h35, em frente à uma concessionária de carros, perto de uma das entradas da Linha Vermelha. De acordo com a Concer, às 18h, o trânsito tinha retenção de até dois quilômetros no sentido Rio.