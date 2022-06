Prefeitura amplia coleta e tratamento de esgoto na Zona Oeste - Beth Santos

Prefeitura amplia coleta e tratamento de esgoto na Zona OesteBeth Santos

Publicado 05/06/2022 16:00 | Atualizado 05/06/2022 17:34

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, neste domingo (5), a segunda maior estação de tratamento de esgoto da Zoan Oeste. Localizada em Bangu, a Estação de Tratamento de Esgoto Engenheiro Rosalvo Rodrigues dos Santos Júnior busca melhorar o saneamento nos 24 bairros atendidos pela concessão municipal de esgotamento sanitário.

fotogaleria

A área de abrangência da concessão municipal é de cerca da metade do território da cidade. Os serviços de esgotamento sanitário foram concedidos em 2012, na região que forma a Área de Planejamento 5 (AP5).

"Uma absoluta prioridade nossa era que esses investimentos fossem para as áreas mais carentes da cidade. E neste caso a Zona Oeste é prioridade, temos que trazer dignidade para as pessoas, respeito", afirmou o prefeito Eduardo Paes (PSD), no evento.

A nova Estação de Tratamento de Esgoto tem capacidade para tratar até 500 litros por segundo de esgoto e já atende Bangu, Jabour, parte de Senador Camará e Gericinó. Serão 300 mil pessoas beneficiadas com esgoto tratado.

Com a estação, mais de 28 milhões de litros de esgoto por dia deixam de poluir o meio ambiente e de seguir para o Rio Sarapuí, que deságua na Baía de Guanabara. As obras da estação geraram 600 postos de trabalho na Zona Oeste.

A concessão municipal tem vigência de 30 anos e termina em 2042. Os 24 bairros atendidos pelos serviços são: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo Grande, Campo dos Afonsos, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Ilha de Guaratiba, Jabour, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Militar e Vila Kennedy.

O nome da nova estação homenageia um funcionário de carreira da Fundação Rio-Águas, vítima da Covid-19 no ano passado e que dedicou boa parte de sua vida à fiscalização de obras de saneamento na Zona Oeste. Parentes de Rosalvo acompanharam a cerimônia de inauguração da unidade.