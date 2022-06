Pistola e rádio transmissor foram apreendidos - Reprodução/Twitter PMERJ

Publicado 05/06/2022 18:55

Rio - Um confronto entre PMs e criminosos terminou com um homem morto e uma arma apreendida, na tarde deste domingo (05), no Morro da Glória, em Angra dos Reis, na Costa Verde. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 33º BPM (Angra dos Reis) realizavam uma ocupação na comunidade para verificar informações recebidas pelo Disque-Denúncia.

Ainda segundo a corporação, as equipes relataram que foram atacadas por disparos de arma de fogo. Houve confronto. Cessados os tiros, um homem não identificado foi localizado ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal da Japuiba, mas não resistiu e morreu na unidade.

Com ele foram encontradas uma pistola calibre .9 mm e um rádio comunicador. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).