Pequena Laura viralizou nas redes sociais ao cantar versão 'ópera' de música infantilReprodução

Publicado 05/06/2022 14:47 | Atualizado 05/06/2022 14:49

Rio - A pequena Laura Gabrielly, de 5 anos, não sabia que uma simples apresentação da escola iria viralizar nas redes sociais. Com uma versão "ópera" da música "A baleia é amiga da sereia", ela levou gargalhadas a internautas que assistiram o vídeo do evento, realizado na última quarta-feira (01). As imagens foram gravadas durante o lançamento do programa Rio Alfabetiza, da Secretaria Municipal de Educação (SME), no Museu do Amanhã.

No vídeo, a menina se apresenta como "Laula" e diz qual música vai cantar para a plateia. Além dela, diversos outros alunos da rede municipal participaram do evento e também fizeram apresentações. Após o sucesso nas redes sociais, a mãe de Laura editou o perfil no Instagram da menina que agora é chamada de "Cantora lírica em descoberta".



Laura mora em Realengo, Zona Oeste do Rio e gravou outro vídeo agradecendo os novos seguidores.