Equipes apreenderam pistolas, drogas e rádios transmissores - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 05/06/2022 13:53 | Atualizado 05/06/2022 14:27

Rio - Um criminoso morreu e outro ficou ferido, na noite deste sábado (4), durante uma troca de tiros com policiais militares, no Morro da Glória, em Angra dos Reis, na Região dos Lagos. O confronto ocorreu quando equipes do 33º BPM (Angra dos Reis) foram acionadas para a comunidade, para verificar informações do Disque-Denúncia. No local, já existe uma ocupação do batalhão.



De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento na comunidade, os policiais foram atacados por homens armados, dando início a um confronto. Após os disparos, um suspeito ferido, encontrado com uma pistola, foi socorrido para o Hospital Municipal de Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Outro homem foi baleado, mas conseguiu fugir, deixando para trás uma pistola e drogas.

O ferido foi socorrido por moradores para a mesma unidade de saúde, onde ficou sob custódia. No hospital, ele contou aos militares onde havia abandonado a arma e os entorpecentes. Um outro envolvido no tiroteio foi levado para a 166ª DP (Angra dos Reis), ouvido e liberado. Outros suspeitos conseguiram fugir. Ao todo, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre 380, 71 cápsulas de cocaína e dois rádios comunicadores.