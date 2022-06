Investigações foram realizadas pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - Divulgação

Investigações foram realizadas pela Delegacia de Proteção ao Meio AmbienteDivulgação

Publicado 05/06/2022 12:41 | Atualizado 05/06/2022 12:44

Rio - A Polícia Civil realiza neste domingo (5), Dia do Meio Ambiente, a Operação Liberdade II contra o tráfico de animais silvestres. As equipes atuam em Campo Grande, no Rio de Janeiro, na feira de Duque de Caxias e em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Cerca de 30 agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) atuam na ação comandada pelo delegado Wellington Vieira.

fotogaleria

A ação conta com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), da Prefeitura de Caxias, da Patrulha Ambiental do Rio de Janeiro e o Comando de Polícia Ambiental (CPAM). O objetivo, segundo Vieira, é reprimir o comercio ilegal de animais em feiras nos municípios do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.