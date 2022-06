Agentes da 71ªDP (Itaboraí) fizeram a prisão - Reprodução

Publicado 05/06/2022 16:38 | Atualizado 05/06/2022 17:50

Rio - Agentes da 71ª DP (Itaboraí) prenderam, nesta sexta-feira (03), um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira e a filha, de dois anos. As investigações apontaram que a tentativa de feminicídio aconteceu pois a mulher não permitia que o criminoso dormisse na mesma casa onde estava com a criança.

Com a resposta da vítima, o homem esganou a mulher, bateu com a cabeça dela na parede e jogou uma panela de água fervendo em suas costas. Depois das agressões, ele abriu a válvula de gás do fogão e fechou a porta, fugindo do local.

O homem foi localizado no bairro Rio Várzea, em Itaboraí, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra ele.