Niterói amplia faixa etária da quarta dose da vacina contra a Covid-19 - Divulgação

Publicado 05/06/2022 14:57

A Prefeitura de Niterói anunciou, neste domingo, a ampliação da faixa etária para aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. A partir desta segunda-feira, 6, pessoas com 55 anos ou mais podem receber a imunização. É necessário o intervalo de 4 meses da terceira dose.

Na quarta-feira, 8, será a vez das pessoas a partir de 50 anos. No dia 13, os profissionais de saúde podem receber a quarta dose e, a partir do dia 20, os trabalhadores da área da saúde também podem receber o segundo reforço.

Para a vacinação, é preciso apresentar o comprovante de residência, identidade, CPF e comprovante das doses anteriores.



A população de Niterói pode realizar o agendamento da vacina contra a Covid-19 pelo aplicativo Colab, disponível para download gratuito na Play Store (Android) e App Store (iOS).

É necessário fazer parte do público alvo para receber a imunização, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. Também é possível agendar pelo site da Prefeitura de Niterói: www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina

Dia D de vacinação

No último sábado, 4, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) realizou o Dia D da vacinação. No total, 209.941 doses foram aplicadas, sendo 139.369 da vacina da gripe, 65.098 contra a Covid-19 e 5.474 contra o sarampo em crianças de seis meses a 4 anos.

A campanha marcou a liberação da vacina da gripe para toda a população acima dos seis meses de vida, sem a necessidade de fazer parte de algum grupo prioritário. Até então, a dose era ministrada somente para grupos específicos.

Mesmo depois do Dia D, a vacina da gripe continuará disponível nas unidades de saúde até quando durarem os estoques. Agora, qualquer carioca pode ir ao posto de saúde mais próximo e solicitar o imunizante.