Carro realizou uma conversão proibida e colidiu com o BRTDivulgação/Mobi-Rio

Publicado 05/06/2022 13:16

Rio- Um carro bateu em um BRT após realizar uma conversão proibida, neste domingo (5). A colisão aconteceu com o ônibus da linha 46 (Penha X Alvorada- Expresso), próximo à estação Campinho, em Madureira, Zona Norte, no sentido Galeão, no corredor Transcarioca. Os passageiros foram realocados para outro BRT.

Segundo a Mobi-Rio, só este ano foram registrados 74 acidentes com BRTs, sendo 21 decorrentes de avanço de sinal, 33 por conversão proibida e 20 devido a invasão da pista exclusiva por motoristas de carros de passeio e motociclistas. O corredor com maior número de acidentes de janeiro até agora é o Transcarioca, com 44. O Transoeste teve 25 e o Transolímpica, 3.

Em 2021, foram 178, que causaram um prejuízo de mais de R$ 120 mil em reparos.

A Mobi-Rio informou ainda que em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.